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Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним

Участок улицы Свердлова в Пскове, напротив школы №2, предлагают сделать односторонним. Этот вопрос сегодня, 16 декабря, обсуждали на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идет об участке от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса. Мнения участников комиссии разошлись. Шесть человек высказались в пользу одностороннего движения, аргументируя это обеспечением безопасности детей, учащихся указанной школы. Пять человек отметили, что параллельно улице Свердлова идет улица Гоголя, односторонняя и в аналогичном направлении.

Несмотря на то, что большинство членов комиссии поддержали предложение, вводить одностороннее движение на участке улицы пока не будут. Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт предложил узнать мнение горожан по данному вопросу и провести опрос на сайте или в соцсетях Псковской Ленты Новостей.

Окончательное решение примут на следующем заседании комиссии по итогам опроса.