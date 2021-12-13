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На улице Коммунальной заработал новый светофор

В Пскове включили новый светофор на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Спецтехсервис», 18 декабря запущен в тестовом режиме новый пешеходный светофор у четвертой школы.

Работает в вызывном режиме. Время горения зеленого сигнала составляет 25 секунд. Время ожидания включения составляет 1 минуту. Данный режим работы установлен по согласованию с ГИБДД и пока работает в тестовом режиме.

В ближайшее время ООО «Спецтехсервис» включит новый светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской.

Добавим, администрация Пскова ранее приняла решение установить несколько пешеходных светофоров в опасных местах. Работы будут закончены до конца года.