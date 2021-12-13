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В Пскове определено место размещения временного моста через Великую

Глава администрации города Пскова Борис Елкин назвал место размещения временного моста через реку Великую в Пскове на время ремонта Ольгинского моста. Временная конструкция будет сооружена от улицы Розы Люксембург к улице Профсоюзной, сообщил сити-менеджер в ходе прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте.

Отметим, что, по заключениям экспертов, данное расположение временного моста является оптимальным и единственно правильным для сохранения схемы автобусного сообщения и потока движения пешеходов на время капремонта Ольгинского моста.

Глава администрации города также сообщил, что в районе строительства будут установлены шумозащитные экраны. Это сделают в интересах жителей близлежащих домов. Также будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

Сити-менеджер также рассказал, что в ходе работ планируется поднять со дня Великой старый железный Ольгинский мост. В будущем его, вероятно, разместят на музейной площадке, благодаря чему псковичи и гости города смогут прикоснуться к этой странице истории.

Напомним, что ранее рассматривался и другой вариант строительства временного моста - от Комсомольской площади к улице Ипподромной, однако это решение значительно удлинило бы путь для пешеходов и спецтранспорта при движении между двумя частями города.

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