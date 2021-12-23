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Участок улицы Петровской в Пскове закроют 24 декабря

Участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской перекроют для движения автотранспорта в Пскове 24 декабря с 9:00 до 13:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это связано с проведением работ по ремонту теплотрассы.

В качестве объездов определены улицы Киселева и Максима Горького.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. «При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.