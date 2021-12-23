АвтоМир / Дороги

Новый светофор заработал на Октябрьском проспекте в Пскове

Новый светофор заработал на перекрестке улицы Свердлова и Октябрьского проспекта в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Светофор появился в том в месте, где ранее было решено восстановить пешеходный переход.

Организация, которая выполнила комплекс работ, подключила светофор и установила дорожные знаки на Г-образных стойках над проезжей частью. Ограждения демонтированы. Разметка пока не выполнена в связи с погодными условиями.

Светофор включается автоматически, работает в «унисон» с соседним светофором, расположенным на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Пешеходам для пересечения проезжей части отводится 28 секунд.

Смотрите также Новый светофор на Октябрьском проспекте будет работать в унисон с соседним

Напомним, ранее об установке нового светофорного объекта рассказывал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Смотрите также Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца декабря

В декабре в Пскове устанавливают шесть светофоров: у дома №32 на улице Коммунальной, на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов, а также возле дома №20 на улице Советской (главпочтамт).