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Жители Псковской области пожаловались на несвоевременную уборку дорог от снега

Прокуратура Псковской области выявила факты ненадлежащего содержания дорог местного и регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры Пушкиногорского и Новоржевского районов рассмотрели три обращения местных жителей о несвоевременной уборке дорог и автобусных остановок от снега и наледи. В результате они выявили в деятельности органов местного самоуправления и «Псковавтодора» факты ненадлежащего содержания более 10 дорог местного и регионального значения. Кроме того, проверяющие обратили внимание на дефекты дорожного полотна, которые превышают предельно допустимые параметры.

Чтобы устранить выявленные нарушения в адрес должностных лиц, ответственных за содержание автомобильных дорог, внесли представления и инициировали процедуры привлечения виновных к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Проверка обеспечения безопасности граждан на дорогах в зимний период продолжается», - заключили в прокуратуре области.