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Самым крупным объектом дорожного нацпроекта в Пскове стала улица Чудская

Самым крупным объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове в 2021 году стала улица Чудская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области.

Текущий год – масштабный по объему дорожных работ в Пскове, отметили в профильном комитете. Так, в областном центре привели в нормативное состояние около 25 километров улично-дорожной сети. Отремонтированы улицы Бастионная, Трохина, Алтаева, Октябрьский проспект и три площади – Октябрьская, Ленина, Победы.

Также в нормативное состояние привели участок улицы Инженерной, между улицами Индустриальной и Алтаева, а также весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100. Кроме того, в Пскове имеются переходящие объекты на следующий год: реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, Рижского проспекта, улицы Труда и улицы Коммунальной.

Протяженность одного из самых крупных объектов дорожного нацпроекта этого года, улицы Чудской, составляет около 1,6 км. Магистраль связывает районы Завеличья и Запсковья и обеспечивает выезд на региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. На улице Чудской расположен социальный объект – Наркологический диспансер Псковской области.

Дорогу привели в нормативное состояние на всем ее протяжении - от моста имени Александра Невского до улицы Леона Поземского. На проезжей части выполнили фрезерование изношенного асфальта, укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Установлено более 3 км бортового камня, отремонтированы посадочные площадки на 5 автобусных остановках. Кроме того, устроено 2,5 км технического прохода из тротуарной плитки и бортового камня. На зеленой зоне посеяна газонная трава и высажено 1 330 кустов многолетнего кизильника в качестве живой изгороди.

Заказчиком ремонта выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «ДорСтройСервис».