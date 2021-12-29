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Почти 20 км дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году

Более 17 км дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году. Из них около 7 км - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и более 10 км – за счет средств дорожного фонда Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации. В общей сложности в нормативное состояние привели 23 объекта городской улично-дорожной сети.

В рамках нацпроекта ввели в эксплуатацию после ремонта 7 улиц и 3 площади: улицу Коммунальную (от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной), улицу Чудскую, Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьскую площадь, площадь Ленина, улицу Инженерную (от дома №12 на улице Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублер (от дома №12 до дома №100 по улице Инженерной), улицу Алтаева, улицу Трохина, улицу Бастионную (от улицы Заводской до улицы Вокзальной), площадь Победы.

На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году также стартовали ремонт Рижского проспекта (от улицы Юбилейной до улицы Балтийской), реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (1-й пусковой комплекс). Срок завершения работ на этих объектах – конец 2022 года. В следующем году будет продолжен ремонт улицы Коммунальной (от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной).

Кроме того, заключены контракты со сроком исполнения в 2023 году: на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной), ремонт улицы Труда и тротуаров по улице Советской Армии, реконструкцию Троицкого моста.

В рамках субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность обновлено покрытие 13 улиц: Ипподромной (от улицы Крупской до улицы Труда), Крупской, Крестовского шоссе (от улицы Германа до автомобильной дороги Р-23, включая дублер и тротуары), Звездной (от улицы Инженерной до улицы Труда), Новоселов, Спортивной, Максима Горького (от Рижского проспекта до улицы Коммунальной), Чехова (от улицы Розы Люксембург до дома №31 на улице Красноармейской, а также муниципальный проезд к ней), Фрунзе, 1-й Поселочной, Александра Невского (от улицы Ветряной до улицы Олега Кошевого), Германа (от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту), Снятной.