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Качество асфальта на отремонтированных по нацпроекту дорогах проверяют в лаборатории

В Псковской области все объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходят строгий контроль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Щебень, песок, асфальтобетонная смесь до укладки и образцы асфальта с уже отремонтированной дороги - абсолютно все материалы, которые используются в ремонте дорог, проходят контроль качества. В специализированной лаборатории на современном оборудовании эксперты замеряют толщину слоев покрытия, определяют их плотность и предел прочности, коэффициент водостойкости и прочие показатели.

Так, например, для контроля качества через 1-3 суток после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объект выезжает специальная комиссия для отбора кернов. Делается несколько серий кернов – по 3 вырубки в одном месте – их количество зависит от площади покрытия.

Все керны в обязательном порядке маркируются: прямо на объекте им присваиваются номера и составляются акты отбора образцов. Далее пробы поступают в лабораторию на испытание, где разделяются на слои.

Сначала проверяется водонасыщение самого керна. Затем для более точной проверки качества асфальтобетонной смеси керн разогревают до нужной температуры и переформовывают на прессе. Переформованный керн вновь испытывается на водонасыщение. Так определяется коэффициент уплотнения смеси.

О качестве устройства верхнего слоя покрытия судят по трем показателям: водонасыщение керна, водонасыщение переформованного образца и коэффициент уплотнения. Кроме того, оцениваются и геометрические параметры дороги: ширина, уклоны, протяженность и другие. По итогам экспертизы выдается протокол испытания. В случае выявления отклонений от требований нормативных документов подрядной организации выдается предписание с указанием сроков и способов устранения выявленных недостатков, отметили в комитете.

Отверстия в асфальте после отбора проб подрядчик обязан заделать асфальтобетонной смесью того же типа и марки, что и само покрытие.