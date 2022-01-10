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Светофоры на четырех перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными секциями

Светофорные объекты на четырех перекрестках в Пскове оборудовали дополнительными секциями бело-лунного мигания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы выполнили по обращению ОГИБДД УМВД России по городу Пскову согласно новым требованиям ГОСТ Р52289-2019, который регламентирует применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Новые секции появились на перекрестках улиц Коммунальной и Рокоссовского, Коммунальной и Западной, Рижского проспекта и улицы Западной и на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.

«Бело-лунные сигналы повышают безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов, потому что дополнительно напоминают водителям, намеревающимся совершить поворот, о необходимости уступать дорогу людям, двигающимся на разрешающий сигнал светофора», - добавили в пресс-службе.