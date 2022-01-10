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Ряд псковских подрядчиков оштрафуют за ненадлежащую содержание улиц Пскова в новогодние выходные

Некоторых псковских подрядчиков оштрафуют за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети Пскова в новогодние выходные. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

«Были вопросы по тротуарам, парковым зонам. Выдались достаточно активные новогодние праздники. Было большое количество туристов, горожан, которые гуляли по городу. И было большое количество обращений в части уборки тротуаров и парковых зон. Именно по скользкости, реагентам, песчаной смеси. Проводили беседы с подрядчиками. К сожалению, к некоторым придется применить штрафные санкции, потому что не всегда своевременно выполнялись работы, не всегда реагировали на те или иные трудности и проблемы», - рассказал сити-менеджер.

Кроме того, возникали проблемы с откачкой канализации. «В новогодние праздники многие в туалет смывали личные вещи, что приводило к засорам», - добавил Борис Елкин.