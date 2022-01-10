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В Пскове ускорят ямочный ремонт на Ольгинском мосту

В Пскове ускорят ямочный ремонт на Ольгинском мосту. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

«На Ольгинском мосту почти каждый день производится ямочный ремонт. В зимних условиях это достаточно проблематично, тяжело делать. Но этим постоянно занимаются, чуть ли не каждый день в вечернее и ночное время. К сожалению, сейчас переходы через ноль. Надо дождаться летнего периода, чтобы можно было полноценно заделать ямы. Но это не значит, что мы сейчас не должны работать. Работы будем продолжать. Переговорю с дорожными службами, чтобы сделали это быстрее», - отметил Борис Елкин.

По его словам, есть мысли о «качественном ямочном ремонте» в летнее время. Борис Елкин добавил, что в Псковской области подобная технология не применялась, в настоящее время она используется в крупных городах.