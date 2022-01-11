АвтоМир / Дороги

Световая конструкция на улице Инженерной вводит водителей в заблуждение - Борис Елкин

Световая конструкция на пешеходном переходе у дома №18 на улице Инженерной в Пскове вводит водителей в заблуждение. Такое мнение высказал глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

«Она, по-моему мнению, до конца не доработана, - сказал сити-менеджер. - Единственное, мне не нравится, как она пока работает. Потому что, когда пешеход заканчивает переход, с другой стороны загорается сигнал о том, что он идет. Это вопрос настроек. Когда он заходит — все срабатывает, а когда уходит — повторно срабатывает, как будто бы он идет. Это вводит в заблуждение водителей».

Борис Елкин выразил надежду, что в начале года световую конструкцию доработают.

«Эта конструкция сделана абсолютно бесплатно, - уточнил он. - Это подарок городу, сделанный добрыми людьми. На самом деле, это производители этого оборудования, которые решили помочь нам его протестировать. Конструкция, действительно, интересная».