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АвтоМир / Дороги

В Пскове планируют продлить Гаражный проезд

11.01.2022 15:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове планируют продлить Гаражный проезд. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

«Дал поручение управлению городского хозяйства обсчитать стоимость проектно-изыскательских работ на строительство Гаражного проезда, от улицы Рокоссовского до пересечения с федеральной дорогой и дорогой на Родину. Чтобы за "Лентой", за "Леруа Мерлен" прошла полноценная, нормативная дорога», - рассказал сити-менеджер.

Борис Елкин добавил, что будут вестись переговоры с региональной администрацией для выделения финансирования на проектирование.

Теги: #дороги #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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