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АвтоМир / Дороги

За три тысячи километров дорожной разметки в Псковской области заплатили 90 млн рублей

11.01.2022 17:04|ПсковКомментариев: 0

Около трех тысяч километров новой разметки появилось на автомобильных дорогах регионального значения в Псковской области в 2021 году. На эти цели было направлено порядка 90 млн рублей из областного бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

В комитете рассказали, что с 2019 года в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводят планомерную работу по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности. Одно из мероприятий программы - нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износостойких маркировочных материалов со светоотражающими элементами.

«Еще одно важное направление этой работы - освещение дорог. В регионе ведется как строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения, так и устройство локальных элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. В 2021 году построено освещение в деревне Подкрестье Пушкиногорского района, в населенном пункте Ершово Псковского района. Кроме того, ведутся работы по устройству линии наружного искусственного электроосвещения в Опочке. На улицах Коммунальной и Ленина в районном центре будет построено 4 линии освещения. Контракт двухгодичный, общее количество светильников составит 227 штук. В 2021 году уже выполнены работы по технологическому подключению линии наружного искусственного электроосвещения на улице Коммунальной», - отметили в профильном комитете.

Также за год выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров на автомобильной дороге в деревне Писковичи (в том числе по ремонту существующих и строительству недостающих тротуаров, по устройство линии наружного электроосвещения, замене и установке недостающего пешеходного ограждения, устройству тактильной плитки у пешеходных переходов).

Кроме того, ежегодно производится устройство и замена барьерного ограждения вдоль дорог. В 2021 году установлено более 17 км новой «барьерки». Финансирование работ составило более 40 млн рублей. Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла и укомплектовано светоотражающими элементами, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения в темное время суток, отметили в комитете. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги.

В перечень мероприятий нацпроекта также включено комплексное обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В перечень работ входит установка «мигающих» светофоров, пешеходного ограждения и дорожных знаков на флуоресцентной основе. В 2021 году безопасными стали 22 пешеходных перехода возле школ и детских садов. На эти цели было направлено более 14 млн рублей.

Суммарный объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году составил более 211 млн рублей. Согласно статистике ГИБДД, на региональных дорогах количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом, добавили в комитете. 

Теги: #дороги #Псковская область #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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