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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Станиславом Стармолотовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии — и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним итоги работы дорожной отрасли региона в 2021 году и планы на текущий год. Особое внимание будет уделено обсуждению проблем и перспектив общественного транспорта в Пскове и мерам по повышению транспортной доступности региона.