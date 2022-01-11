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«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог в псковском регионе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 января.

Гостем студии стал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним итоги работы дорожной отрасли региона в 2021 году и планы на текущий год. Особое внимание в эфире уделили обсуждению проблем и перспектив общественного транспорта в Пскове и мерам по повышению транспортной доступности региона.