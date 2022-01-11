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Пешеходная зона Троицкого моста после реконструкции не будет меньше нормы

Пешеходная зона Троицкого моста в Пскове после реконструкции не будет меньше нормы. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Я не думаю, что пешеходная зона будет сильно заужена. Она будет не меньше норматива, который позволяет беспрепятственно передвигаться по мосту людям с ограниченными возможностями. Это приблизительно 2,10-2,30 метра», - сказал Станислав Стармолотов.

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Он добавил, что контракт предусматривает двухлетнее исполнение, однако в части обеспечения проезда на Запсковье подрядчик уже сделал многое, поэтому движение будет перекрыто с апреля по ноябрь этого года. В дальнейшем движение по мосту откроют, но с некоторыми ограничениями.

За это время также завершится реконструкция улицы Леона Поземского, где подрядчик уже закончил основную часть работ и планирует уложить асфальт в мае, добавил руководитель профильного комитета.