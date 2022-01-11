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Стали известны сроки строительства Северного обхода Пскова

Строительство Северного обхода Пскова завершат в течение трех лет после заключения контракта с подрядчиком. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он пояснил, что консервация строительного объекта была необходима, поскольку в течение ближайших 6 месяцев на нем не планируют вести работы.

«Это стандартная процедура. Она необходима, чтобы весной можно было продолжить строительство с той же точки, на которой мы закончили осенью. Да, у нас возникли проблемы с подорожанием материалов, а также с тем, что никто из подрядчиков не заявился на конкурс. Но мы провели дополнительную госэкспертизу, сделали перерасчет. Нам подтвердили трехлетнее финансирование. Когда весной заключим контракт на выполнение работ, можно будет сказать, что через 3 года закончим работы», - заключил Станислав Стармолотов.