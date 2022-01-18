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Каким будет одностороннее движение у школы №2 в Пскове – новая тема опроса в «Автомире»

Читатели Псковской Ленты Новостей могут выбрать, в каком направлении должно действовать одностороннее движение у школы №2 на улице Свердлова. В разделе «Автомир» на сайте ПЛН размещен опрос на тему изменения схемы движения у общеобразовательного учреждения.

Участок улицы Свердлова от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса в Пскове, напротив школы №2, предлагают сделать односторонним. Этот вопрос 16 декабря обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Мнения членов комиссии разделились. Часть высказалась в пользу одностороннего движения в сторону улицы Карла Маркса, аргументируя это обеспечением безопасности детей, учащихся указанной школы. Другие отметили, что параллельно улице Свердлова идет также односторонняя улица Гоголя.

Большинство членов комиссии поддержали предложение. Вводить одностороннее движение на участке улицы пока не будут. Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт предложил узнать мнение горожан по данному вопросу и провести опрос на сайте или в соцсетях Псковской Ленты Новостей. Окончательное решение примут на следующем заседании комиссии по итогам опроса.

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