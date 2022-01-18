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До конца января продолжится прием заявок на ремонт моста через Милевку в Пскове

Администрация Пскова заказала капитальный ремонт моста через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 36 млн 277 тыс. 514,52 рубля.

Подрядчик должен выполнить устройство и демонтаж очистных сооружений на строительной площадке, переустройство сетей связи, устройство дорожной одежды, возвести монолитный рамный мост, предусмотреть водоотвод с проезжей части, устройство тротуара с тактильной плиткой в местах сопряжения с проезжей частью. На мосту появится наружное освещение.

Окончание подачи заявок – 31 января 2022 года. Срок выполнения работ – до 30 ноября 2023 года.

В ноябре 2020 года уже был заключен муниципальный контракт на ремонт моста, он был расторгнут по решению Арбитражного суда Псковской области от 18 августа 2021 года.

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Добавим, сейчас конструкции моста разобраны. Для пешеходов обустроены деревянные мостки.