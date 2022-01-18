До конца января продолжится прием заявок на ремонт моста через Милевку в Пскове

Администрация Пскова заказала капитальный ремонт моста через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 36 млн 277 тыс. 514,52 рубля.
Подрядчик должен выполнить устройство и демонтаж очистных сооружений на строительной площадке, переустройство сетей связи, устройство дорожной одежды, возвести монолитный рамный мост, предусмотреть водоотвод с проезжей части, устройство тротуара с тактильной плиткой в местах сопряжения с проезжей частью. На мосту появится наружное освещение.
Окончание подачи заявок – 31 января 2022 года. Срок выполнения работ – до 30 ноября 2023 года.
В ноябре 2020 года уже был заключен муниципальный контракт на ремонт моста, он был расторгнут по решению Арбитражного суда Псковской области от 18 августа 2021 года.
Добавим, сейчас конструкции моста разобраны. Для пешеходов обустроены деревянные мостки.