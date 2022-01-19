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АвтоМир / Дороги

Продолжение улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной начнут строить в 2023 году

20.01.2022 09:16|ПсковКомментариев: 3

Продолжение улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной начнут строить в 2023 году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин 19 января на сайте губернатора, отвечая на вопрос устройства дороги ведущей к дому №22 по улице Кузбасской Дивизии (женская консультация №1).

В настоящее время разработан проект продолжения строительства улицы Кузбасской Дивизии (на участке от улицы Юбилейной до улицы Народной) в городе Пскове. Проект прошел государственную экспертизу. Реализация проекта запланирована на 2023 год в случае выделения финансирования.

В рамках реализации данного проекта будет выполнено устройство парковочных мест, проезжей части и тротуаров к дому №22.

До начала строительства  участок будет поддерживаться в нормативном состоянии «путем его подсыпки отфрезерованным асфальтобетонным материалом, при необходимости».

Теги: #дороги Пскова #улица Кузбасской дивизии
Источник: Псковская Лента Новостей
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