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Псковская прокуратура выявила нарушения на железнодорожных переездах

Транспортная прокуратура выявила нарушения на железнодорожном переезде в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности движения на переездах, содержание и обслуживание которых осуществляет Псковская дистанция пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Сотрудники прокуратуры установили, что на железнодорожном переезде в районе деревни Моглино имеются дефекты проезжей части и резинокордового межрельсового настила. На переездах в городе Пскове и Псковском районе обнаружили также множественные нарушения норм технических требований по их содержанию, в том числе частичное отсутствие сигнальных столбиков и светоотражателей на них.

Транспортный прокурор внес представление начальнику псковской дистанции пути. Кроме того, он постановил привлечь к административной ответственности должностное лицо по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ и назначить штраф на сумму 20 тысяч рублей.