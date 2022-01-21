←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё Дороги 21.01.2022 14:050 Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году 25.01.2022 10:470 Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны 25.01.2022 10:350 Коммунальщикам Пскова поручили тщательнее убирать пешеходные зоны от снега 25.01.2022 07:450 Отменен конкурс на установку светофоров и дорожных неровностей в Псковской области 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 24.01.2022 14:454 Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Коммунальщикам Пскова поручили тщательнее убирать пешеходные зоны от снега

25.01.2022 10:35|ПсковКомментариев: 0

Коммунальным службам города Пскова поручили акцентировать внимание на уборке от снега пешеходных зон и частного сектора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Работу коммунальных служб по уборке улично-дорожной сети обсудили на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова. В нем приняли участие представители подрядных организаций, обслуживающих город: ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп», муниципального учреждения «Служба благоустройства города» и ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«На встрече затронули вопросы, с которыми чаще всего обращаются жители Пскова: уборка и посыпка тротуаров,  расчистка пешеходных переходов и дорог в частном секторе. Организациям, ответственным за содержание города, поручили принять меры для устранения замечаний, проведения своевременной уборки указанных территорий и обработки улично-дорожной сети города», - рассказали в администрации. 

Сегодня в уборке города в дневное время задействовано около 45 единиц техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, бобкаты, машины дорожной службы, погрузчики, снегоуборочная машина) и порядка 50 человек в бригадах. В ночное время акцент делается на вывозе снега. Количество техники остается прежним, но больше используется погрузчиков и самосвалов. На ручной уборке в ночную смену трудятся 15 человек.

Участники рабочей встречи также обсудили вопрос установки дорожных знаков на улицах, где припаркованный автотранспорт мешает уборке снега. Дорожные знаки позволят временно ограничить парковку транспорта для проведения снегоуборки. Сейчас такая работа будет проводиться на улице Юности. Список улиц, где в дальнейшем появятся новые знаки, прорабатывается.

Теги: #администрация Пскова #псков #уборка снега
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В каком направлении должно действовать одностороннее движение на улице Свердлова в Пскове?
В опросе приняло участие 175 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.01.2022, 10:470 Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны 25.01.2022, 10:350 Коммунальщикам Пскова поручили тщательнее убирать пешеходные зоны от снега 25.01.2022, 10:181 Два человека пострадали в ДТП в центре Пскова 25.01.2022, 09:290 В Псковской области идет поиск организаций для эвакуации задержанного транспорта
25.01.2022, 07:450 Отменен конкурс на установку светофоров и дорожных неровностей в Псковской области 24.01.2022, 21:550 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках и Новоржеве 24.01.2022, 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 24.01.2022, 16:000 Более 20 ДТП с участием детей произошло за год в Пскове
24.01.2022, 15:190 Более 700 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 14:454 Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным 24.01.2022, 14:200 110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове 24.01.2022, 14:070 Один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД выявили в Пскове за год
24.01.2022, 13:570 Шесть пьяных водителей попались нетрезвыми за рулем в Пскове в новогоднюю ночь 24.01.2022, 13:180 Почти на 16% снизилось количество ДТП в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 12:440 «Беседка»: Владимир Папорт о резонансных ДТП, произошедших в январе. ВИДЕО 24.01.2022, 12:310 На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение
24.01.2022, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Владимиром Папортом 24.01.2022, 11:450 Новый подход к налогообложению для автомобилей предлагают ввести в России 24.01.2022, 10:491 Способ сократить время получения услуг в МРЭО ГИБДД назвали псковичам 24.01.2022, 10:240 Более 20 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю
24.01.2022, 10:140 Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе 24.01.2022, 10:000 Пешеход без светоотражателей пострадал в ДТП в Печорском районе 23.01.2022, 21:286 Смертельное ДТП произошло на трассе Петербург - Псков 23.01.2022, 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО
23.01.2022, 15:570 Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Порховском районе 23.01.2022, 13:015 ГИБДД предупредила об изменении схемы движения транспорта в Пскове 23.01.2022, 10:121 ГИБДД рекомендует псковичам заблаговременно выбирать пути объезда из-за ремонта мостов 23.01.2022, 00:250 В Пскове произошло ДТП с тремя пострадавшими
22.01.2022, 20:440 В Себежском районе продолжается ремонт обрушившегося моста через Неведрянку 22.01.2022, 18:200 Легковой автомобиль опрокинулся в Себежском районе 22.01.2022, 15:410 На перекрестке в Крестах не работают светофоры 22.01.2022, 11:020 Водитель «Фольксвагена» в Пскове в очередной раз сел за руль пьяным
22.01.2022, 10:191 Средняя цена подержанного автомобиля в РФ превысила отметку в миллион рублей 21.01.2022, 20:001 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от медосвидетельствования 21.01.2022, 18:241 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022, 17:340 Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД
21.01.2022, 17:120 Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере 21.01.2022, 16:130 Автобус между Псковом и Печорами будет ходить ежедневно 21.01.2022, 15:362 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022, 14:380 Дизельное топливо в Псковской области подорожало более чем на 17% за год
21.01.2022, 14:050 Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году 21.01.2022, 13:210 Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе 21.01.2022, 12:250 Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли 21.01.2022, 09:201 Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Опочецком районе
20.01.2022, 19:040 Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе 20.01.2022, 17:321 Стали известны маршруты псковских автобусов на время ремонта улицы Фабрициуса 20.01.2022, 17:182 Более половины жителей Псковской области довольны качеством дорог - опрос 20.01.2022, 14:250 Пожилого псковича будут судить за смертельное ДТП в Пензенской области
20.01.2022, 12:460 Псковская прокуратура выявила нарушения на железнодорожных переездах 20.01.2022, 11:480 Псковичам напомнили о возможности пожаловаться на состояние дорог в соцсетях 20.01.2022, 11:140 Железнодорожный переезд в Великих Луках закроют для движения автомобилей 25 января 20.01.2022, 10:320 Водитель обратился в больницу после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове
20.01.2022, 09:163 Продолжение улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной начнут строить в 2023 году 19.01.2022, 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 19.01.2022, 18:203 Устранены неполадки в работе светофора на Рижском проспекте в Пскове 19.01.2022, 16:300 До конца января продолжится прием заявок на ремонт моста через Милевку в Пскове
19.01.2022, 16:162 Освещение на Октябрьском проспекте в Пскове починят до 30 января 19.01.2022, 13:340 ДТП с автобусом произошло в Псковском районе 19.01.2022, 11:530 В Великих Луках возбудили дело по факту смертельного ДТП в новогоднюю ночь 19.01.2022, 11:510 Каким будет одностороннее движение у школы №2 в Пскове – новая тема опроса в «Автомире»
19.01.2022, 11:060 Великолучанке ограничили свободу за покупку поддельного документа 19.01.2022, 10:281 Микроавтобус насмерть сбил пешехода в Великих Луках 19.01.2022, 10:261 Проезд в маршрутках может обойтись псковичам в 60 рублей 19.01.2022, 09:440 Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове
18.01.2022, 17:540 «Мерседес» могут приобрести псковичи на торгах 18.01.2022, 16:470 В Псковской области планируют за год отремонтировать более 200 км дорог 18.01.2022, 15:130 В псковском ГИБДД напомнили о преимуществах подачи электронных заявлений 18.01.2022, 12:380 «Беседка»: Замначальника УГХ Пскова Александр Грацкий о зимнем содержании городских территорий. ВИДЕО
18.01.2022, 12:083 Интерактив: Стой-иди 18.01.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Грацким 18.01.2022, 10:200 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Печорах 18.01.2022, 10:120 Псковича осудили за предъявление фальшивого водительского удостоверения
18.01.2022, 09:260 Девочка пострадала в результате ДТП в Невеле 17.01.2022, 18:003 Знакомые жертв ДТП в Печорах рассказали о погибших 17.01.2022, 17:250 Дорогу Новгородка - Пушкинские Горы капитально отремонтируют за два года 17.01.2022, 16:461 Полистовский заповедник купил вездеход для патрулирования болот. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.