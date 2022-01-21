Тала Нещадимова назвала плохое содержание дорог неуважением к псковичам

Неуважением к жителям региона навала плохое содержание дорог начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Она привела в пример время, когда училась в школе, и на площади Победы в областном центре не накапливались тающие и снова замерзающие кучи льда и снега.
Начальник гидрометцентра добавила, что на вопросы о том, знает ли она об уровне зарплаты дворника, она всегда отвечает следующее: «А вы ему обещали больше и обманываете его, раз он теперь позволяет себе не выходить и не убирать? Вы же, наверное, ему и говорили, что он будет получать столько же».
«Не надо перекладывать эти проблемы на жителей!» - заключила Тала Нещадимова.