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Тала Нещадимова назвала плохое содержание дорог неуважением к псковичам

Неуважением к жителям региона навала плохое содержание дорог начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она привела в пример время, когда училась в школе, и на площади Победы в областном центре не накапливались тающие и снова замерзающие кучи льда и снега.

«Если коммунальщики не могут вывозить это - нужно посыпать. И делать это до того, как люди начнут падать и ломать себе руки и ноги. Я считаю, что это неуважение к жителям Псковской области. Налоги платят все. Поэтому я считаю, что коммунальщики должны, если они не могут сделать что-то глобальное, обеспечить точечную уборку», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Начальник гидрометцентра добавила, что на вопросы о том, знает ли она об уровне зарплаты дворника, она всегда отвечает следующее: «А вы ему обещали больше и обманываете его, раз он теперь позволяет себе не выходить и не убирать? Вы же, наверное, ему и говорили, что он будет получать столько же».

«Не надо перекладывать эти проблемы на жителей!» - заключила Тала Нещадимова.