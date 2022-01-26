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Горожане могут выбрать дизайн новых крышек люков для Пскова

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте проводит опрос подписчиков. Им предлагается выбрать дизайн крышек люков, которые планируют установить в городе в 2022 году.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

На выбор псковичам сити-менеджер предложил следующие варианты дизайна: «снеток», «палаты», «псковский леттеринг», два варианта дизайна «псковская деньга», а также «образы Юрия Спегальского» — знаменитого архитектора, выдающегося реставратора Пскова, художника и знатока псковского зодчества.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что дизайнерскими крышками люков, которые планируют установить в Пскове в 2022 году, заинтересовались коллекционеры из других регионов.