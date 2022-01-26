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Развязку со съездом с платной М-11 к Пулково планируется построить к 2025 году

Государственная компания «Автодор» планирует начать строительство транспортной развязки между платной трассой М-11 и Пулковским шоссе в Петербурге в конце 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение по новой трассе могут запустить через два года. Транспортная развязка на трассе М-11 разгрузит Пулковское шоссе и обеспечит дополнительный выезд к аэропорту.

«Проект очень важен для нашего города и для соседних регионов. Транспортная развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе, обеспечит прямой съезд со скоростной трассы для тех, кто направляется в аэропорт из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей», - приводятся в сообщении слова губернатора города Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Проект предусматривает строительство четырехполосной транспортной развязки протяженностью 2,6 километра на разных уровнях - с трассой М-11 и Пулковским шоссе.

Напомним, трассу М-11 открыли в ноябре 2019 года. Она проходит от МКАДа до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. В основном маршрут идет параллельно автодороге М-10, пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.