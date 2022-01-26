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Эксперт объяснила необходимость ремонта мостов в Псковской области

Несмотря на то, что при строительстве моста его прочность рассчитывалась с запасом, за мостами необходимо следить и вовремя ремонтировать. Об этом директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

При проектировании и строительстве моста расчеты проводятся всегда, и они обязательно должны быть точными, добавила Елена Трошкова.

«В советское время запасы прочности были огромными и обеспечивались большим спектром нормативных документов. Однако за любым мостом нужно следить, его нужно обслуживать и ремонтировать вовремя, тем более, если бетон начал разрушаться и арматура вылезла», - пояснила Елена Трошкова.

Также на срок эксплуатации мостов влияют возрастающие нагрузки. «У нас все больше мостов, которые построены под нагрузку в 6 тонн. Это легкий грузовичок. А по мостам сейчас ходят фуры общей массой до 50 тонн. Естественно, требуется реконструкция. Прежний мост для этого уже не годится», - пояснила Елена Трошкова.