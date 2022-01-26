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Недостающие тротуары планируют проложить до Fjord Plaza в Псковском районе в 2022 году

Недостающие тротуары планируют проложить до торгового центра Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района в 2022 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации Псковского района Михаил Папин, отвечая на обращение женщины на сайте губернатора.

Псковичка напомнила, что торговый центр был открыт в 2019 году. «И до сих пор посетители (не на машине) должны добираться туда или вдоль трассы (что не безопасно), или по непонятно какой дороге», - посетовала она.

«В текущем 2022 году запланированы работы по устройству недостающих тротуаров вдоль Рижского проспекта от улицы Балтийской до ТЦ Fjord Plaza», - ответил Михаил Папин.