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АвтоМир / Дороги

Более двух тысяч кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за неделю

30.01.2022 20:09|ПсковКомментариев: 2

Более двух тысяч кубометров снега вывезли с улиц Великих Лук за прошедшую неделю. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в Instagram.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт главы города Великие Луки Николая Козловского

«Мощный циклон не дает службам ЖКХ расслабиться. От великолучан поступила информация, что улице Автомобильной (конечная остановка общественного транспорта) не очищены от снега тротуары. Главе администрации было поручено до вечера решить вопрос», - написал глава города.

В итоге сотрудники «Спецавтохозяйство» привели тротуары в порядок.

Теги: #великие луки #снег #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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