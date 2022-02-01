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Определена организация, которая отремонтирует мост через Милевку в Пскове

Определен победитель конкурса на капитальный ремонт моста через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей в Пскове. Как сообщается в документах закупки, победителем стало ООО «Автомобильные Дороги Пскова». По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, и она соответствует требованиям.

В перечне выполненных организацией работ в 2021 году - ремонт 4,35 км Пушкиногорского шоссе, около 5 км дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе, реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе. В январе организация выиграла аукцион на капитальный ремонт моста через реку Колотовка на 197+279 км автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков.

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При выполнении работ на мосту через Милевку подрядчик должен выполнить устройство и демонтаж очистных сооружений на строительной площадке, переустройство сетей связи, устройство дорожной одежды, возвести монолитный рамный мост, предусмотреть водоотвод с проезжей части, устройство тротуара с тактильной плиткой в местах сопряжения с проезжей частью. На мосту появится наружное освещение.

Срок выполнения работ – до 30 ноября 2023 года.

В ноябре 2020 года уже был заключен муниципальный контракт на ремонт моста, он был расторгнут по решению Арбитражного суда Псковской области от 18 августа 2021 года.

Сейчас конструкции моста разобраны. Для пешеходов обустроены деревянные мостки.