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Одностороннее движение организуют на улице Владимирской в деревне Родина

Одностороннее движение организуют на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщил первый заместитель администрации Псковского района Святослав Колинко на сайте губернатора.

Фото: Google

«Было принято решение организовать одностороннее движение по улице Владимирской. Застройщик данной территории проинформирован о необходимости установки дорожных знаков. Знаки будут установлены в 2022 году», - отметил он.

Святослав Колинко добавил, что на момент застройки данной территории коэффициент парковочных мест составлял 0,24 (от количества квартир).