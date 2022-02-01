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АвтоМир / Дороги

В Пскове приведут в порядок более 25 объектов улично-дорожной сети

01.02.2022 11:13|ПсковКомментариев: 0

Более 25 объектов улично-дорожной сети приведут в порядок на средства дорожного фонда Псковской области в Пскове в 2022 - 2023 годах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, планируется заключить с подрядными организациями двух- и трехгодичные контракты на ремонт.

«Долгосрочные контракты связаны с колоссальными планами по ремонту дорог, а также обусловлены объемом денежных средств, выделенных из областного бюджета на текущий год. Однако администрация намерена привлекать дополнительное финансирование на дорожную деятельность и направлять на эти цели экономию на торгах. Это позволит сократить сроки производства работ и вводить объекты в эксплуатацию досрочно. В связи с этим перечень объектов будет корректироваться», - подчеркнул глава администрации города Пскова Борис Елкин.

В первую очередь планируется завершить масштабные проекты, начатые в 2021 году. Это реконструкция улицы Леона Поземского (вторая очередь) в рамках туркластера «Псковский», а также первый этап реконструкции улицы Кузбасской Дивизии и ремонт Рижского проспекта, которые идут по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в этом году по нацпроекту начнется и завершится ремонт тротуаров вдоль улицы Советской Армии, стартует капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса, первый этап ремонта улицы Труда и реконструкция Советского (Троицкого) моста.

В микрорайоне «Кресты» в перечень подлежащих ремонту дорог вошла улица Германа (от Крестовского шоссе до аэропорта), ее отремонтируют в этом году. Также в планах улицы Дновская, Торфяная, Спартака, Харченко (от Ленинградского шоссе до улицы Гатчинской).

В микрорайоне «Любятово» обновят улицу Новгородскую и построят тротуар, ведущий к школе №17. Приведут в нормативное состояние улицы Майскую, Светлую и Хвойную.

Помимо этого, на Запсковье приведут в порядок улицу Ветряную, соединяющую улицы Александра Невского и Старотекстильную, путепровод «ЗЗК» на улице Индустриальной, участок улицы Индустриальной (от улицы Новаторов до улицы Литейной), улицы Новаторов и Евлентьева. Планируется ремонт моста через реку Милевка и строительство автобусных остановок на улице Труда и проспекте Энтузиастов. На Завеличье восстановят Восточный проезд, который идет от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии.

Также по многочисленным просьбам граждан в план ремонта вошли улицы Лепешинского и Солнечная с устройством тротуара в микрорайоне «Лепеши». Отремонтируют улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

Был предусмотрен большой объем работ по приведению в порядок и устройству новых пешеходных зон. Помимо тротуаров вдоль улиц Советской Армии, Новгородской и Солнечной в списке значатся строительство тротуара вдоль Рижского проспекта (от улицы Балтийской до торгово-развлекательного центра Fjord Plaza), продолжение устройства тротуара на улицы Яна Райниса, строительство тротуара по улице Шоссейной, капитальный ремонт тротуара на улице Ижорского Батальона, а также ремонт тротуаров по улицам Николая Васильева и Госпитальной. В администрации отметили, что ремонт любого объекта улично-дорожной сети включает приведение в порядок имеющейся пешеходной зоны.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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