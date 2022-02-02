АвтоМир / Дороги

Дорогу Новгородка - Пушкинские Горы начали готовить к ремонту по нацпроекту

Подрядчик приступил к подготовительным работам перед проведением капитального ремонта дороги Новгородка - Пушкинские Горы по национальному проекту, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объект будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественный дороги» в этом и следующем сезонах. Двухлетний контракт разобьют на части - каждый год планируется обновлять участки по 12 километров.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян и руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов провели рабочую встречу, на которой обсудили планы на предстоящий дорожно-строительный сезон в границах депутатского округа №9.