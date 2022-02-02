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Масштабный ремонт моста через реку Великую продолжается в Пушкиногорском районе

Капитальный ремонт моста через реку Великую на 9-ом километре автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье продолжается в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Масштабный капитальный ремонт инженерного сооружения проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Выполнением работ занимается ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с «Псковавтодором».

Основной задачей капитального ремонта будет полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста. Длина участка капремонта составляет 362 метра, из них длина пятипролетного сооружения - более 125 метров.

Подрядная организация уже провела целый комплекс работ. Так, сейчас подрядчик отфрезеровал изношенное асфальтобетонное покрытие, на одной стороне моста произвел разбор межбалочных швов, перильного и барьерного ограждения, забетонировал подферменные площадки на опорах. Кроме того, идет ремонт устоев моста и промежуточных опор.

Затем подрядная организация заменит мостовое полотно, межбалочные швы, выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию, слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, сделает дренажную систему, лестничные сходы, смонтирует перильное и барьерное ограждение. На подъездах к мосту полностью заменит дорожную одежду, выполнит устройство системы водоотведения, отсыпку и укрепление конусов.

Согласно контракту, мост должны отремонтировать до 30 ноября 2023 года.