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Доступ к бизнес-точкам обеспечат во время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

На время капитального ремонта на улице Яна Фабрициуса в Пскове установят временные деревянные помосты. Об этом в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«В рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса планируется переустановить водопровод. Для этого необходимо вырыть котлован и проложить новые коммуникации. Мы внимательно подошли к вопросу доступа к объектам бизнеса. Так как бизнес закрыть нельзя, было принято решение о создании временных деревянных помостов», - рассказал сити-менеджер.

Он также добавил, что такие меры обеспечат доступность магазинов для жителей и торговых точек для представителей бизнеса.

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Напомним, с 8 февраля начнется капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса между улицами Металлистов и Вокзальной. Движение транспорта ограничат до 31 декабря. Всего в зону ремонта попадают около 20 бизнес-точек.