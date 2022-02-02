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Второй подземный переход в Великих Луках планируют построить к концу июня

Второй подземный переход в Великих Луках планируют построить к концу июня. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«А что с подземным переходом на площади Калинина?» — поинтересовалась женщина.

«В настоящее время на переходе №2 на улице Дьяконова ведутся работы по сборке железобетонных конструкций входа в переход, а также проводятся гидроизоляционные работы в котловане. Срок окончания строительства согласно дополнительному контракту — 30 июня 2022 года», — ответил представитель администрации Великих Лук.