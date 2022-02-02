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Более 15 месяцев отвели на проектирование моста через реку Шелонь

Заказана подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для реконструкции моста через реку Шелонь (км 0+464 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Порхов - Дно) в Порховском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составила 15 млн 962 тысячи 195 рублей. Заказчик проекта - ГБУ ПО «Псковавтодор».

Проектировщик должен определить ширину проезжей части, наличие освещения, длину и ширину сооружения, ограждения на мосту. В проекте должно быть предусмотрено барьерное ограждение. Габариты проезжей части изменятся.

Победителем стало ООО «Мостдорпроект-Плюс» с предложением 11 млн 980 тысяч рублей. Второе место заняла заявка ООО «Саксум» с предложением 11 млн 980 тысяч рублей. Источник финансированпия - бюджет Псковской области.

Работы по проектированию выполняются поэтапно в течение 16 месяцев с даты заключения контракта.