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Власти Великих Лук отреагировали на обращения горожан по поводу наледи на дорогах

Власти Великих Лук проконтролировали работу коммунальных служб по обработке улиц противоскользящими средствами сегодня, 10 февраля.

Фото: глава города Великие Луки Николай Козловский / Instagram

«Сегодня с учетом погодных условий и ресурсов усилена работа по снятию наледи с дорог, тротуаров, территорий дворов. Где необходима работа управляющих компаний, сообщайте мне или главе администрации города Великие Луки Андрею Беляеву», - написал в своем Instagram-аккаунте глава города Великие Луки Николай Козловский.

Позже он добавил, что рабочие отрабатывают обращения, поступившие в комментариях под публикацией.

Фото здесь и далее: и. о. первого заместителя главы администрации города Великие Луки Виктор Каменский / Instagram

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Виктор Каменский в своем Instagram сообщил, что указал руководителям управляющих организаций на необходимость своевременного вывоза убранной наледи и недопущение складирования неубранных снежных и ледовых масс.

«Добавлю, что сейчас управляющие компании организовали работу по одновременной уборке и вывозу снега и наледи с дворовых территорий многоквартирных домов. Работы уже ведутся и будут продолжены. Вопрос находится на личном контроле главы города Николая Козловского», - отметил он.

Кроме того, депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова на своей странице «ВКонтакте» пояснила, что сил и трудовых ресурсов не хватает, чтобы засыпать все в один момент. «Но бригады рабочих трудятся», - подчеркнула она.

Депутат городской думы Дмитрий Кравченко также отреагировал на обращения горожан. «Как говорится, у природы нет плохой погоды. Вновь смена температур испытывает коммунальные службы. На тротуарах наледь. Дорожные службы, управляющие компании усиливают работу по очистке и обработке дорог и тротуаров. Скоро весна», - прокомментировал он.