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Перекресток Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках отремонтируют в конце июня

11.02.2022 20:06|ПсковКомментариев: 0

Перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках отремонтируют к 30 июня. Об этом в своем видеобращении в Instagram-аккаунте сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Объект продолжают строить. Сейчас на строительной площадке находятся около 20 рабочих, включая мастеров и механизаторов, а также пять единиц техники. За прошедшую неделю была выполнена гидроизоляция стеновых блоков на втором переходе, опалубка швов между стеновыми блоками, а также монтаж монолитной плиты», - рассказал Николай Козловский.

Так, до конца месяца подрядчику необходимо установить панели на втором переходе, а с первого марта стоит задача начать монтаж навесов на переходе со стороны проспекта Ленина. Подрядчик еженедельно отчитывается о проделанной работе, уточнил глава Великих Лук. Срок сдачи перекрестка – тридцатое июня.

Николай Козловский напомнил, что причинами переноса срока сдачи объекта стали слабые грунты (стабилизация заняла почти полгода) и проблемы с выносом сети газа высокого давления.

«Оборудование, которое было необходимо для врезки под давлением, должно было приехать из Италии. Поставка планировалась весной, но из-за пандемии произошла задержка на несколько месяцев, и оборудование пришло поздней осенью. Чтобы не оставить город без газа в сезон холодов в случае возникновения сложностей, работы перенесли на весну следующего года, поэтому процесс замедлился», - объяснил глава города.

Теги: #великие луки #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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