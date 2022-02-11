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Глава Великих Лук ответил на обращения горожан по ремонту дорог и дворов

Глава Великих Лук Николай Козловский ответил на обращения горожан, касающиеся ремонта дорог и дворов, в своем видеобращении в Instagram.

Так, восстановление площади Калинина в городе планируется в рамках проекта ремонта перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Оно включит в себя озеленение, восстановление детской площадки и покрытия из плитки.

«Также в социальных сетях спрашивали про недоделанный двор на улице Лизы Чайкиной, 9. Беспокоиться не стоит. Дворовая территория будет доделана, как только позволит погода», - сказал Николай Козловский.

Он также отметил, что неоднократно к нему обращались жители улиц Ставского и Винатовского с просьбой привести в порядок проезжую часть. Сообщения передали в управление ЖКХ и администрацию города для рассмотрения возможности включения этих дорог в план ремонтных работ.

«После прошлого еженедельного видеообращения у некоторых возник вопрос, куда будут потрачены дополнительно полученные на дорожную деятельность 100 миллионов рублей. Отвечаю: на ремонт дорог и тротуаров, в том числе и на объекты, которые я озвучил ранее в своем видеообращении», - подытожил Николай Козловский.