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Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля

В Пскове временно изменят схему организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, это связано с капитальным ремонтом улицы Яна Фабрициуса для обеспечения безопасного движения общественного транспорта на период закрытия улицы.

С 19 февраля участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала переведут в разряд главной дороги.

Администрация города Пскова просит учесть эту информацию и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.