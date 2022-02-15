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АвтоМир / Дороги

Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля

15.02.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове временно изменят схему организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, это связано с капитальным ремонтом улицы Яна Фабрициуса для обеспечения безопасного движения общественного транспорта на период закрытия улицы.

С 19 февраля участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала переведут в разряд главной дороги.

Администрация города Пскова просит учесть эту информацию и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Теги: #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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