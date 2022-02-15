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Дороги в Пустошкинском районе временно перекроют для проведения авторалли

Дороги в Пустошкинском районе Псковской области перекроют для проведения авторалли 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: фотоагентство «Autofg» / Андрей Лебедев

С 10.00 до 18.00 планируется проведение тренировочных сборов по авторалли. Для безопасности дорожного движения временно прекратится движение транспорта по участку дороги Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Щукино до деревни Красное, а также от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом обеспечат по первому требованию пользователей автомобильных дорог, задействованных в тренировочных сборах по авторалли. Временным прекращением движения занимается организатор соревнований - федерация автомобильного спорта Псковской области. Связаться с президентом федерации Олегом Мыслевичем можно по номеру телефона: 8(911)378-05-81.