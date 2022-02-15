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На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение

Дорожное движение на железнодорожном переезде на улице Дальней в Великих Луках временно ограничат 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде 307 км ПК 9 (район ПМК на улице Дальней) 18 февраля 2022 года с 10:00 до 16:00 данный переезд будет частично закрыт для движения автотранспортных средств», - говорится в сообщении.

Движение автотранспортных средств по данному переезду будет осуществляться по одной из полос проезжей части.