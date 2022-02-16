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Объявлен конкурс на ремонт дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры

Объявлен открытый конкурс на ремонт автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры на участке км 14+000 км - 18+470 км в Печорском районе. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта составит 82 млн 502 тысячи 740,80 руб.

Подрядчик должен выполнить восстановление части обочин и виражей, устройство покрытия с верхним слоем из асфальтобетонной смеси тип А16ВТ (габбро-диабаз), ремонт существующих пересечений и примыканий, укрепление обочин, ремонт автобусных остановок, замену оголовков труб, нанести разметку. Протяженность участка – 4,470 км.

Окончание подачи заявок - 5 марта 2022 года. Срок завершения работ в проекте контракта - 3 октября, а в техзадании – 19 августа 2022 года.