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Машина скорой помощи застряла на час в «ледяной ловушке» в псковском дворе

Машина скорой помощи застряла на час в «ледяной ловушке» в псковском дворе. Об этом сообщила очевидец в группе «Контроль Псков» в Facebook.

Фото: группа «Контроль Псков» в Facebook

«Господа коммунальщики, ваша совесть чиста и спокойна? Двор по переулку Машиниста, между 1 и 3 домами, впрочем, у нас все дворы такие. За эту зиму снег не убирался ни разу. Неделю назад прошел грейдер, но что можно сделать с ледяными глыбами, правильно, ждать весны, само растает», - написала женщина.

По ее словам, 17 февраля в 00.30 «скорая» приехала на вызов и застряла. Автомобиль немного побуксовал, после чего вызвали подмогу. В итоге почти час простоял во дворе.

«Это еще хорошо, что медики вышли без пациента и не было необходимости в срочной госпитализации. Очень хочется что бы часовой простой скорой помощи и разъезды второй машины возложили на ваши несознательные плечи, лично, а не как всегда из нищего бюджета города. Ежедневно в ледяных ловушках буксуют, палят сцепление и разбивают днище десятки машин, но это же не ваши машины, господа коммунальщики», - отметила автор обращения.

Она пообещала направить видео в «Инстаграм» губернатору Псковской области.