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Светофор заработал на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове

Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове заработал после многомесячного пребывания в режиме желтого мигания и стал включаться в дневное время. Об этом сообщается в группе «Псков за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псков за рулем» в соцсети «ВКонтакте»

«Теперь он транспортно-пешеходный, регулирует движение с 4 направлений. Настройки издевательские: переход дороги для пешеходов идет в два этапа, очень долгое время ожидания для транспорта – больше 80 секунд (такого нет даже в центре города!)» - говорится в сообщении.



Когда здесь построят «Макдональдс» и перекресток превратится в аналог Юбилейной – Коммунальной, может это и будет оправданно, но сейчас это пытка для всех, добавили авторы поста.