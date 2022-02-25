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АвтоМир / Дороги

Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей

25.02.2022 13:39|ПсковКомментариев: 0

Объявлен конкурс на реконструкцию автомобильной дороги Гверстонь - Крупп - Кулье на участке в Печорском районе (2 пусковой комплекс). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 253 млн 677 тыс. 184 рубля.

Окончание подачи заявок – 14 марта 2022 года. Работы будут проводиться на 2-м пусковом комплексе км 16+400 – км 22+400 протяженностью 5,288 км. Закончить их планируется до 30 ноября.

Контрактом предусмотрены расчистка территории от деревьев и кустарников, разборка существующих водопропускных труб и автобусных остановок, устройство дорожной одежды, укрепление обочин, монтаж труб. Будут реконструированы автобусные остановки, в списке работ - устройство тротуара, заездного кармана, посадочной площадки, монтаж автопавильона.

Также планируются установка перильного и дорожного ограждения, нанесение дорожной разметки, переустройство воздушных и кабельных линий электропередачи.

Теги: #печорский район #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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