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В Пскове приступили к ремонту тротуаров на улице Советской Армии

В Пскове стартовали работы по ремонту тротуаров на улице Советской Армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация проводит снос деревьев и выкорчевку пней на участке от улицы 1-й Поселочной до улицы Железнодорожной. Затем при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик приступит к демонтажу бортовых камней и разборке основания тротуара.

Отметим, что всего на улице Советской Армии будет отремонтировано более 5 километров тротуара.

Кроме того, подрядная организация восстановит покрытие проезжей части у бортовых камней, укрепит откосы насыпей, заменит старое барьерное ограждение. В рамках ремонта будут отфрезерованы и заасфальтированы съезды и остановочные площадки. В завершение благоустроят зеленую зону, высадят газон, а также живую изгородь из саженцев кизильника.

Срок выполнения работ – 18 августа 2022 года. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства, подрядной организацией – ООО «Дорожное строительное монтажное управление».

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».