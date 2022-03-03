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Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время

По поручению главы Великих Лук Николая Козловского в ближайшее время в городе начнется ямочный ремонт. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев на своей странице в Instagram.

По его словам, уже составлен график работ по принципу первоочередной необходимости. Список формируется по неделям.

«Ямочный ремонт – это необходимая временная мера, без применения которой просто не обойтись: прежде всего, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, на нашу с вами безопасность, уважаемые великолучане», - отметил Андрей Беляев.