Ямочный ремонт начнется в Великих Луках в ближайшее время

По поручению главы Великих Лук Николая Козловского в ближайшее время в городе начнется ямочный ремонт. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев на своей странице в Instagram.
По его словам, уже составлен график работ по принципу первоочередной необходимости. Список формируется по неделям.
«Ямочный ремонт – это необходимая временная мера, без применения которой просто не обойтись: прежде всего, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, на нашу с вами безопасность, уважаемые великолучане», - отметил Андрей Беляев.